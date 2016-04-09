وزارة الصحة تحذر من ثلاثة مكملات غذائية يروج لها كمستحضرات طبيعية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور من إستخدام ثلاثة مكملات غذائية يروج لها كمستحضرات طبيعية تحمل مسميات "Youth Royal Honey / VIP Royal Honey / Bio-Herbs Royal King Honey " كونها تحتوي على مادة غير معلن عنها هي" Tadalafil "التي تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن يشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على "النيترات".

وفي هذا الصدد أصدرت الوزارة تعميما عن هذه المنتجات الثلاثة بعد أن تم تحليلها في مختبر ضبط جودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي يروج لها كمستحضرات طبيعية تستخدم كمكل غذائي بعد أن تبين احتوائها على مواد غير معلن عنها.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة.. أنه مع تنامي ظاهرة بيع المكملات الغذائية وجب على الوزارة تحذير وتنبيه الجمهور بعدم استخدام هذه المنتجات وتوخي الحذر منها حيث أنها تشكل خطرا على حياة مستخدميها.

وأوضح أنه وبناء على ما تم تحليله في مختبر ضبط جودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع تبين أن المنتجات الثلاثة تحتوي على مادة غير معلن عنها وهي" Tadalafil " والتي تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير.

وأكد انه تم مخاطبة الجهات المسؤولة للقيام بإجراءاتها حيال سحب هذه المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توفرها في الدولة.. منوها بأن هذه المنتجات غير مسجلة بإدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.وأشار الأميري إلى استمرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإعلان عن أنواع وأسماء مثل هذه المكملات الغذائية والمنتجات التي يروج لها كمستحضرات طبيعية وذلك لتوضيح مخاطرها علميا والمضار الجانبية لها والتي قد تصل إلى الموت بهدف تحقيق رسالة الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة أفراد المجتمع بالدولة مناشدا الجمهور بضرورة التعاون مع الوزارة للقضاء على أية ممارسات ضارة بالصحة.

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