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تموين الإسكندرية تضبط أعلافا ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

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تموين الإسكندرية تضبط أعلافا ومستلزمات طبية مجهولة المصدر تموين الإسكندرية تضبط أعلافا ومستلزمات طبية مجهولة المصدر
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط "نوح.ح" 64 سنة صاحب مخزن علافه لحيازته "46" جوال "ذره فشار- ترمس" بإجمالى وزن" 1150 "كجم جميعها بدون ثمة بيانات تجارية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، و " محمد . ع" 47 سنة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية لحيازته وعرضه لبيع "1803" قطعة مستلزمات طبيه " ركبه – اونكل للقدم – ضاغط يد – حزام للظهر – حزام للبطن حزام للرقبة – جورب للدوالى " جميعها مجهولة المصدر.

كما تم ضبط "مدحت . ع "56 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "1270" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"سامح . ن" 18 سنة صاحب محمصه لحيازته وعرضه للبيع "380" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر .


>"تموين الإسكندرية" تضبط ملح سياحات وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
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مصر 365

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