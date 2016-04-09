محافظة بنى سويف تستعد لتوديع شهيدين من أبنائها فى سيناء

تستعد محافظة بنى سويف، اليوم السبت، لاستقبال جثمانى شهيدين من جنود القوات المسلحة، واللذان استشهدا أمس الجمعة، فى إحدى العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

فى قرية دنديل، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، استقبل الأهالى خبر استشهاد المجند محمود صبرى سيد حامد، بحالة من الحزن الشديد، وعلمت أسرة الشهيد خبر استشهاده من خلال اتصال تليفونى لأحد زملائة المجندين فجر اليوم.

وذهب عم الشهيد لمحافظة السويس، لاستلام الجثمان والذى من المنتظر أن يصل إلى مقابر القرية خلال ساعات.

وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات من قرية دنديل، تسود حالة الحزن على أرجاء قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتتشح القرية بالسواد استعدادًا لاستقبال الشهيد مجند محمد سعيد سيد يسين، والذى استشهد فى ذات العملية الإرهابية.

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