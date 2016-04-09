إصدار أول دليل استرشادى لصناع السياسات التعليمية فى مصر والوطن العربى

تعقد الجامعة المصرية للتعلم الإليكترونى مؤتمرها الدولى الثالث للتعلم الإليكترونى تحت عنوان التعلم الإبداعى فى العصر الرقمى، وذلك فى الفترة من 12-14 أبريل 2016 بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وعدد من المهتمين بالشأن التعليمى فى مصر والوطن العربى، والتشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة.

وقال الدكتور ياسر دكرورى رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإليكترونى، إن المؤتمر يهدف لتفعيل أدوات التعلم الحديثة المتبعة عالميا فى تحسين جودة العملية التعليمية فى مراحل التعليم المختلفة، حيث إن الدليل المتوقع إصداره عقب انتهاء أعمال المؤتمر يحتوى على استراتيجيات حديثة غير تقليدية لحل مشاكل التعليم ووضع حلول جديدة متبعة عالميا، بما يساهم فى تحسين شكل ومضمون العملية التعليمية.

وأضاف أنه انطلاقا من التقدم المذهل فى مجال إبداع استراتيجيات جديدة للتعليم والتعلم، لاستثمار الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال واستنفار إمكانات المتعلم للإبداع وتحقيق التميز للمؤسسة التعليمية فى مجتمع قائم على المعرفة.

>لافتا إلى أن الإبداع فى التعليم والتعلم هو السبيل إلى العيش فى هذا العصر الذى أصبح فيه إنتاج المعرفة لا نقلها الوظيفة الأساسية للتعليم بمختلف مراحله، وصارت تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمثابة معامل الإنتاج والتكرير والتوزيع لمختلف أنواع المعرفة الإنسانية.

ومن هنا يأتى المؤتمر الدولى الثالث للتعلم الإليكترونى حول التعلم الإبداعى فى العصر الرقمى لاستكشاف آفاق الإبداع وتجلياته فى عملية التعليم والتعلم فى العصر الرقمى.

وأوضح دكرورى أن المؤتمر يهدف إلى تدارس أفضل الخبرات والنماذج العالمية والعربية والمحلية فى مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعلم الإبداعى وعرض وتدارس أهم أنماط التعلم الإبداعى، واستراتيجياته، وبيئاته، وأدواته، ونطاقات تطبيقه على المستوى الفردى والجماعى.

سميح ساويرس ووزراء سابقين بمجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى