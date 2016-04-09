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غدا.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 60 دولة بجنوب سيناء

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غدا.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 60 دولة بجنوب سيناء غدا.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 60 دولة بجنوب سيناء
تبدأ غدا الأحد، أولى فعليات مسابقة العالمية للقرآن الكريم، التى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيها أكثر من 60 دولة ونحو 160 متسابقا من الدول والعربية والأجنبية من كل دول العالم.

صرح بذلك الشيخ إسماعيل الرورى مدير عام مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، مضيفًا أن مدينة شرم الشيخ استقبلت 13 دولة من المشاركين فى المسابقة وهى ماليزيا، ميانمار، رواندا، الكونغو، برازافيل، والديمقراطية، مالاوى، تايلاند، الأردن، موريتانيا، البرتغال، بوركينا فسو، نيجيريا، وفى انتظار باقى الدول المشاركة على مدار اليوم.


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