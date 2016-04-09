"الشهداء" "وطوخ دلكة" تفوزان بالمركز الأول كأجمل مدينة وقرية فى المنوفية

اعتمد اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية نتيجة مسابقة أجمل مدينة وقرية على مستوى المحافظة وحصدت مدينة الشهداء المركز الأول بنسبة تقييم 88% على مستوى المدن، وحصلت قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا على المركز الأول بنسبة تقييم 87% على مستوى القرى.

وسيتم منح مدينة الشهداء جائزة (100 ألف جنية)، و(2000 جنية) لرئيس المدينة، و(10 آلاف جنية) للجهاز المعاون، كما سيتم منح قرية طوخ دلكة جائزة (20ألف جنية)، و(1000 جنية) لرئيس الوحدة المحلية بطوخ دلكة، و(5 الآف جنية) للجهاز المعاون.

كما أعلن محافظ المنوفية أنه سيتم عمل مسابقة أخرى بين باقى المدن والقرى تبدأ فى أول مايو 2016 وتنتهى فى 15 يونية 2016 بعد استبعاد مدينة الشهداء وقرية طوخ دلكة من المسابقة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمن تقل نسبتة فى التقييم عن 60% بالمسابقة الجديدة والتى قد تصل الى استبعاد رئيس المدينة أو القرية وذلك للوصول بالخدمات المقدمة للمواطن إلى أفضل مستوى.

وأكد محافظ المنوفية أن المركز الأول ليس معناه الأفضل ولكنه الأكثر التزاما بالمعايير الموضوعة للتقييم وأن محافظة المنوفية لا ترضى إلا بالصدارة فى كل مدنها وقراها.

جدير بالذكر أنه قد وضعت معايير وضوابط موضوعية لهذه المسابقة يكون على أساسها الاختيار والتقييم طبقا للجهود المبذولة فى عدة مجالات منها " رفع القمامة – نظافة المجارى المائية – كفاءة الحملة الميكانيكية – التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية – المظهر الحضارى والجمالى للمبانى الحكومية والشوارع ومداخل القرى- إنشاء حدائق عامة وتشجير الشوارع – تيسير وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطن بالإضافة إلى عده معايير أخرى تصب فى مصلحة المواطن.

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