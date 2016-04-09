ملف في الجول - كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز

يقدم FilGoal.com ملفا يضم كل ما يتعلق بالمواجهة المرتقبة السبت بين يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من دخل قائمة الأهلي للمباراة؟ ما هي نقاط قوة وضعف الفريق التنزاني؟ ماذا عن بث المباراة؟.

كل ذلك تستطيع التعرف عليه في هذا الملف.

قائمة الأهلي - استبعاد صالح جمعة ونجيب من رحلة تنزانيا.. وعودة إيفونا

تعرف على قائمة يانج أفريكانز لمواجهة الأهلي.. ديدا وبارتيز وكانافارو

3 تحديات تواجه الأهلي في "دار السلام".. استمرار عقدة

خبر في الجول - انفراجة في أزمة بث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أخبار

مران الأهلي – أحمد عادل يغيب بسبب الجو في تنزانيا

مران الأهلي - يول يعفي غالي وحجاري من التدريب.. وحضور الجمهور التنزاني

مران الأهلي – ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على التدريبات.. وتجهيز مكثف لإكرامي

عدسة في الجول – مران الأهلي الأول استعدادا للقاء يانج أفريكانز

مران الأهلي - تدريبات خاصة على الكرات الثابتة

مران الأهلي – استبعاد أحمد عادل.. وغالي وحجازي جاهزان ليانج أفريكانز

عدسة في الجول – شاهد مران الأهلي الثاني قبل مواجهة يانج أفريكانز

الأهلي ينهي مرانه الرئيسي ليانج أفريكانز وغياب أحمد عادل فقط

تحليلات وتصريحات

مدرب الأهلي: يانج أفريكانز أقوى من ريكرياتيفو

حوار في الجول - كانافارو يانج أفريكانز: الأهلي تغير.. لا أعرف سوى متعب ومارتن يول

#في_إفريقيا - مسؤول الاتصال في يانج أفريكانز لفي الجول: استعدينا للأهلي في المحيط الهندي.. وسنفوز

الأهلي: إيفونا اعتذر للجهاز الفني.. وعقوبته سارية

مدافع يانج أفريكانز لـ في الجول: أؤمن بقدراتي لإيقاف الأخطر في الأهلي.. واحذر يا يول

#في_إفريقيا - مدرب الأهلي: مباريات دور الـ 16 هي الأصعب.. وهذا سر سلاحنا للفوز