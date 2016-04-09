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إصابة عامل بطلق نارى بالخطأ خلال حضوره حفل عرس فى القليوبية

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إصابة عامل بطلق نارى بالخطأ خلال حضوره حفل عرس فى القليوبية إصابة عامل بطلق نارى بالخطأ خلال حضوره حفل عرس فى القليوبية
أصيب عامل خرسانة بطلق نارى، خلال حضوره حفل عرس بقرية جزيرة بلى مركز بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقله للمستشفى فى حالة سيئة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز بنها، بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول ياسر ماجد محسن متولى محمد 24 سنة عامل خرسانة، ومقيم جزيرة بلى مصاب برش خرطوش أعلى الصدر من الجهة اليمنى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وبسؤال والد المصاب ماجد محسن متولى بالمعاش، قرر أنه حال حضور نجله حفل عرس محمد السيد دراز بناحية محل سكنه قام سعيد رشاد سعيد غنيم عامل خرسانه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، ابتهاجًا بحفل العرس محدثًا إصابة نجله،

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7697 جنح مركز بنها لسنة 2016م.


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