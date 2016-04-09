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ضبط 1.690 كجم حشيش و560 جرام هيروين فى حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 1.690 كجم حشيش و560 جرام هيروين فى حملة أمنية بالقليوبية ضبط 1.690 كجم حشيش و560 جرام هيروين فى حملة أمنية بالقليوبية
تواصل مديرية أمن القليوبية شن حملاتها على مراكز وأقسام المديرية ومداهمة جميع البؤر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات.

كان قد تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة التى أسفرت عن ضبط 24 قضية متنوعة، تعاطى وتجارة مخدرات وضبط 1.690 كجم حشيش و850 قرص مخدرات، و560 جرام هيروين.

وقد تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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