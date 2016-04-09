مباحث التموين تضبط 18 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 18225 لتر بنزين وسولار.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (9) قضايا أسطوانات بوتاجاز، (3) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (17,200طن)، و(48) قضية مخالفات مخابز، و(16) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

تموين الجيزة: 18 مخالفة لتلاعب بترولى ومحضر للاستيلاء على 492 بطاقة

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