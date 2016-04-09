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ضبط 4 قطع سلاح و4 متهمين هاربين من قضايا جنائية فى حملة بالمنيا

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ضبط 4 قطع سلاح و4 متهمين هاربين من قضايا جنائية فى حملة بالمنيا ضبط 4 قطع سلاح و4 متهمين هاربين من قضايا جنائية فى حملة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط متهمين هاربين وأسلحة غير مرخصة خلال حملة شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين على القانون، وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 متهمين هاربين من قضايا جنائية ومطلوبين أمام النيابة فى قضايا سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية، كما تمكنت الحملة من تحرير 1604 مخالفات مرورية وضبط 34 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
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