مدير شركة توريدات يختطف رجل أعمال يمنيا بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

نجح رجال مباحث مدينة نصر فى كشف ملابسات واقعة اختطاف مقاول يمنى الجنسية من أسفل منزله فى مدينة نصر، والذى تبين أن مدير شركة توريدات وراء التخطيط لاختطافه بسبب حصول المجنى عليه على 600 ألف جنيه لاستثمارها فى مجال المقاولات، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وسداد الأرباح، ورفض رد المبلغ، وهو ما دفعه لاختطافه ومساومة أسرته على إعادة الأموال مقابل إطلاق سراحه، فتم ضبط شركاء المتهم وتحرير المجنى عليه، وجارى ملاحقة مدير الشركة المتهم الرئيسى فى الحادث.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "مايسة. إ. ع"، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس تعليم صناعى، أفادت فيه بأنه أثناء قيام زوجها "ماجد. ع. ص" (يمنى الجنسية) 41 سنة، مقاول، بإيقاف سيارته أسفل العقار سكنهما، قام مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص باختطافه، وعقب ذلك ورد إليها اتصال هاتفى من مجهول من هاتف محدد وأبلغها باختطاف زوجها وطلب مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأبلغها زوجها خلال المكالمة بمكان احتفاظه بمبلغ 19 ألف دولار بمسكنهما، إلا أنها لم تتلق اتصالات أخرى فحضرت للإبلاغ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

على الفور وجه اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث وأمكن من خلالها التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "إبراهيم. م. غ" 50 سنة، مالك ومدير شركة الشلح للتوريدات، و"بشار. م. ع" 30 سنة سائق، و"نورا. ى. ص" 37 سنة ربة منزل.

وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط الثانى والثالثة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الثانى أنه نظرا لسابقة قيام الأول بتسليم المجنى عليه مبلغ 600 ألف جنيه لاستثمارها فى مجال المقاولات مقابل أرباح 30% إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق أو رد المبلغ، فخطط الأول لخطفه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل إعادة المبلغ.

وأشار المتهم إلى أنه تنفيذا لمخططه فقد استعان بالمتهم الثانى، والذى استعان بدوره بالمتهمة الثالثة "صديقته"، والتى اقتصر دورها على مساومة أهلية المجنى عليه، وأعد الأول سيارة ميكروباص وتولى الثانى قيادتها وانتظرا المجنى عليه أسفل العقار سكنه وما إن حضر تمكنا من السيطرة عليه واختطافه، وعقب علم المتهم الأول بافتضاح أمره وضبط المتهم الثانى والثالثة قام بإطلاق سراح المجنى عليه.

وبعرض المتهمين المضبوطين على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما والهارب باختطافه واحتجازه داخل عشه بمنطقه صحراوية بمنطقة بلبيس / الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17431 لسنة 2016 جنح قسم شرطه مدينة نصر أول، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة فى الحادث.

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