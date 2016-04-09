وفاة سجين بعد إصابته بهبوط فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد العمومى

لقى سجين جنائى بسجن الوادى الجديد العمومى مصرعه بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب أمراض مزمنة يعانى منها، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر رقم 737 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بتسليم جثة السجين المتوفى لذويه.

ورد إخطارا إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، من مباحث السجن العمومى بالمحافظة يفيد بمصرع السجين "كامل فريد معوض" 55 سنة من محافظة سوهاج، المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات فى قضية حيازة سلاح بالمحضر رقم 17275 جنايات المراغة لسنة 2014م، بسبب إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

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