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البرازيل تواجه بنما وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا

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البرازيل تواجه بنما وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا البرازيل تواجه بنما وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا

(إفي): سيخوض البرازيلي مباراة ودية أمام نظيره البنمي يوم 29 مايو المقبل بمدينة دنفر، وسط الولايات المتحدة، وذلك استعدادا لمئوية كوبا أمريكا التي تستضيفها الأخيرة، وذلك حسبما أعلن اليوم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وتعد هذه هي المباراة الوحيدة التي يخوضها "السيليساو" قبل خوض غمار البطولة، وستقام على ملعب "ديكس سبورتنج" بمدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو.

وتأتي البرازيل على رأس المجموعة الثانية إلى جانب كل من الإكوادور وبيرو وهايتي، في الوقت الذي تتواجد فيه بنما في المجموعة الرابعة مع الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا.

وستقام مئوية كوبا أمريكا في الفترة ما بين 3 وحتى 26 يونيو المقبل، وتحتضنها عشر مدن أمريكية، ويشارك بها المنتخبات الـ10 التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وهايتي وبنما وجامايكا.

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