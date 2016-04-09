بعد قليل.. خادم الحرمين يضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة

فى زيارة هى الأولى من نوعها، يزور بعد ساعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجامع الأزهر، الذى يعد قلعة الوسطية ومنارة أهل السنة والجماعة فى العالم الإسلامى.

كما يضع العاهل السعودى، خادم الحرمين الشريفين، حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة، والتى تقيمها المملكة للطلاب الوافدين الدارسين فى جامعة الأزهر، والتى صدر قبل عدة أشهر قرار من رئيس الوزراء بتخصيص أرضها، بناءا على اتفاقية بين المملكة والحكومة المصرية.

وسيلتقى العاهل السعودى ، وشيخ الأزهر د.أحمد الطيب ، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، كما يناقش اللقاء سبل تدعيم التعاون وتنسيق الجهود بين الأزهر ، والمملكة العربية السعودية فى نشر الفكر الوسطى ومحاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام فى العالم أجمع.

فى أول زيارة لملك سعودى.. الأزهر يستعد لاستقبال خادم الحرمين اليوم