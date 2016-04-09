بالصور.. مدير أمن سوهاج و القيادات الأمنية يكرمون أمهات الشهداء

مراسل« – ONA »:

قام اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير لأمن سوهاج، مساء أمس الجمعة، بتكريم عدد 48 من أمهات شهداء الـ « ضباط وغفراء ومجندين»، بمناسبة عيد الأم .

ويأتي ذلك في إطار الرعايه التى توليها وزارة الداخلية لأسر أبنائها من شهداء وزارة الداخلية .

وحضر الإحتفالية اللواء أيمن الملاح حكمدار سوهاج، واللواء محمد رشاد مساعد مدير الأمن، والعميد ماجد مومن رئيس مباحث المديرية .

ونقل اللواء أحمد أبوالفتوح، تحية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقيادات الوزارة لأسر الشهداء ، وشهدت الاحتفالية وقوف القيادات الأمنية فى بداية الإحتفال دقيقه حداد على أرواح الشهداء .