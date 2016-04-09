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بالصور.. مدير أمن سوهاج و القيادات الأمنية يكرمون أمهات الشهداء

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مراسل« – ONA »:

قام اللواء أحمد أبو الفتوح  مساعد الوزير لأمن سوهاج، مساء أمس الجمعة، بتكريم عدد 48 من أمهات شهداء الـ « ضباط  وغفراء ومجندين»، بمناسبة عيد الأم .

ويأتي ذلك في إطار الرعايه التى توليها وزارة الداخلية لأسر أبنائها من شهداء وزارة الداخلية .

وحضر الإحتفالية اللواء أيمن الملاح حكمدار سوهاج،  واللواء محمد رشاد مساعد مدير الأمن، والعميد ماجد مومن رئيس مباحث المديرية .

ونقل اللواء أحمد أبوالفتوح،  تحية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية،  وقيادات الوزارة  لأسر الشهداء ، وشهدت الاحتفالية وقوف القيادات الأمنية فى بداية الإحتفال دقيقه حداد على أرواح الشهداء .

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