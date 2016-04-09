الصراع على نيمار مستمر.. برشلونة للبرازيل: سنتركه يشارك في بطولة واحدة فقط

أزمة كبيرة دائرة حاليا بين نادي برشلونة والاتحاد البرازيلي لكرة القدم سببها الخلاف على مشاركة النجم نيمار في بطولة كوبا أمريكا وكذلك الأوليمبياد.

البرازيل تريده في كوبا أمريكا النسخة المئوية، البطولة التي سيشارك فيها كل نجوم منتخبات أمريكا الجنوبية وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وكذلك تسعى لاختياره في قائمة الأوليمبياد التي ستنظمها على أرضها.

أما برشلونة فهو غير مطالب بترك اللاعب في الأوليمبياد لأن البطولة ليست مخصصة للاعبين الكبار وبالتالي لوائح الفيفا لا تلزم الأندية بترك لاعبيها.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قد أكد صراحة أنه لا ينوي التفريط في نيمار إلا من أجل المشاركة في بطولة واحدة، رسالته إلى الاتحاد البرازيلي الجمعة كانت مفادها ذلك.

أما اللاعب، فأعلن أنه لا يمانع المشاركة في المسابقتين رغم أن هذا سيؤثر على لياقته البدنية بعد موسم أوروبي شاق ومرهق، وسيؤثر أيضا على استعداده مع برشلونة للموسم الجديد.

الاتحاد البرازيلي يرفض الاستسلام للأمر، وسيظل يضغط على برشلونة من أجل الموافقة على مشاركة اللاعب في المسابقتين.

وستنطلق كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 يونيو المقبل، أما بطولة كرة القدم في أوليمبياد ريو دي جانيرو فستنطلق يوم 3 أغسطس.