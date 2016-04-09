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قرعة الأوليمبياد – اليابان في المستوى الأول وألمانيا في الرابع

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قرعة الأوليمبياد – اليابان في المستوى الأول وألمانيا في الرابع قرعة الأوليمبياد – اليابان في المستوى الأول وألمانيا في الرابع

(إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن منتخبات البرازيل والأرجنتين والمكسيك واليابان ستكون على رؤوس المجموعات الأربع خلال قرعة المجموعات لمنافسات كرة القدم في أوليمبياد ريو دي جانيرو التي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل.

وتأتي منتخبات نيجيريا وكوريا الجنوبية وهندوراس والعراق في المستوى الثاني، بينما شمل المستوى الثالث كل من السويد وفيدجي والبرتغال وجنوب أفريقيا، في الوقت الذي تأتي فيه الجزائر وكولومبيا والدنمارك وألمانيا في المستوى الرابع.

وأشار الفيفا إلى أن القاعدة الأساسية خلال مراسم سحب القرعة، التي ستقام الخميس المقبل، تقضي بألا يقع أكثر من منتخب ينتمي لنفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة.

وتأتي البرازيل، بصفتها البلد المستضيف، على رأس المجموعة الأولى، وتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مبارياتها الثلاث في مرحلة المجموعات.

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