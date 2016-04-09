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سامباولي: ميسي مذهل منذ صغره.. حفاظ برشلونة عليه سيكون صعبا

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سامباولي: ميسي مذهل منذ صغره.. حفاظ برشلونة عليه سيكون صعبا سامباولي: ميسي مذهل منذ صغره.. حفاظ برشلونة عليه سيكون صعبا

أثنى خورخي سامباولي مدرب منتخب تشيلي السابق على النجم ليونيل ميسي قائلا إن "برشلونة سيواجه صعوبة في الحفاظ عليه نظرا لقوة العروض التي ستقدم من أجله".

وتحدث الأرجنتيني لصحيفة آس الإسبانية قائلا:"برشلونة الآن فريق يعتمد على مهارات الأفراد. ربما تكون المشاكل خارج الملعب قد أثرت على مردود ميسي ونيمار".

"مشكلتهم الأساسية هي المعاناة على صعيد الدفاع. تهتز شباكهم تقريبا في كل مباراة".

"سنرى قريبا هل برشلونة قادر على الإبقاء على ميسي ونيمار أم لا، فالعروض التي ستنهال عليهما سيكون صعبا رفضها".

بطل كوبا أمريكا الأخيرة مع تشيلي كشف معرفته بميسي منذ أن كان طفلا إذا قال:"كلنا كنا على علم بقدراته. لقد كان في التاسعة من عمره ويلعب ضد من هم أكبر منه بـ4 و5 سنوات".

"كان مدهشا. كانوا يشركوه 10 دقائق فقط حتى لا يعاني منافسه كثيرا".

وعن الأفضل بين ميسي وأسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا قال:"المقارنة صعبة نظرا لاختلاف الزمن. مارادونا لعب بأسلوب هاو نوعا ما، بشغف حقيقي. ميسي أكثر احترافية".

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