أحدث علاج لالتهابات القولون باستخدام تقنية النانو

توصل فريق من العلماء بجامعة ولاية جورجيا الأمريكية إلى أحدث علاج لالتهابات القولون باستخدام تكنولوجيا النانو.

ونجح الباحثون فى تطوير مركب دقيق الحجم فى طور النانو يتمتع بفاعلية كبيرة فى تثبيط بروتين " CD98" الذى يحفز حدوث الالتهابات، لافتين أن هذه التقنية قد تساهم فى علاج مرض كرون والتهاب القولون التقرحى، وهى من أشهر الأمراض الالتهابية التى تصيب الأمعاء، وتتسبب فى تقلصات شديدة وفقدان الشهية والنزيف من الشرج والحمى.

وأكد الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرا المجلة الطبية " Colloids and Surfaces B: Biointerfaces" أن هذه المركبات مجهرية الحجم قد تساهم مستقبلا فى الاستغناء عن أدوية الأمراض الالتهابية المعوية والتى تتسبب فى آثار جانبية عديدة، وأثبتت التجارب الأولية أنها تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات وما زلنا فى انتظار نتائج التجارب الإكلينيكية.

ويذكر أن تقنية النانو لها تطبيقات علاجية رائعة، حيث ثبت أنها تساهم فى علاج العديد من الأورام السرطانية كما تساهم تعزيز فاعلية عقاقير العلاج الكيماوى وبالتالى تقليل جرعاتها والحد من آثارها الجانبية الكثيرة، كما أكدت أبحاث حديثة أنها تستخدم بفاعلية فى علاج الفشل الكلوى.

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