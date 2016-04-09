4 أطعمة طبيعية تحميك من علامات الشيخوخة.. تعرف عليها

الشيخوخة من المراحل العمرية الواقعية التى تمر بها النساء، لكن فى بعض الحالات تمر بعض النساء بالشيخوخة المبكرة نتيجة لبعض العوامل، فمن الممكن التغلب على مشكلة الشيخوخة بتناول بعض الأطعمة الطبيعية.

ويقدم الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل الأطعمة الطبيعية التى تحارب الشيخوخة، من خلال اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يقلل من تلف الخلايا ويبطئ من عملية الشيخوخة وتشمل هذه الأطعمة:

1- المكسرات:

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2- التوت:

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3- الزبادى أو اللبن الرائب:

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4- الخضراوات الخضراء:

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>تناول كمية من المكسرات يوفر جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وكذلك أحماض أوميجا 3 التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحارب علامات الشيخوخة.>استهلاك المرأة للتوت بشكل منتظم يجعلها أصغر سنا، لأنه يحتوى على مركبات الفلافونويد المكافحة للشيخوخة والمضادة للسرطان، فضلا عن غنى التوت بمضادات الأكسدة التى تعزز الصحة وتحمى خلايا الجلد من الأمراض المختلفة.>الزبادى أو اللبن الرائب من المصادر الجيدة للبروتين بجانب احتوائهما على فيتامين B وفيتامين B12 وعناصر الفوسفور والكالسيوم، ووجد أن هناك بعض أنواع البكتيريا التى تعزز صحة الجهاز الهضمى والجلد وتمنع علامات الشيخوخة.>الخضراوات الخضراء مصدر غنى بالمواد المضادة للأكسدة الهامة لحماية الجسم من ضرر الجذور الحرة التى تسرع من حدوث الشيخوخة، كما تساهم فى رفع مناعة الجسم ومقاومته للأمراض المختلفة.