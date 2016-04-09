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8 خطوات بسيطة عشان تحصنك ضد الأزمة القلبية.. تعرف عليها

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8 خطوات بسيطة عشان تحصنك ضد الأزمة القلبية.. تعرف عليها 8 خطوات بسيطة عشان تحصنك ضد الأزمة القلبية.. تعرف عليها
الأزمة القلبية هى المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية، وكشف تقرير طبى نشرته مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الخطوات البسيطة للوقاية من الأزمة القلبية وأمراض القلب بصفة عامة، وتشمل:

1.الإقلاع عن التدخين، ويفضل أن يحدث ذلك فى وقت مبكر، لأنك إن توقفت عن التدخين قبل عمر الأربعين، سوف تتعرض لمشاكل قلبية أقل بمقدار 10 أضعاف مقارنة بما يحدث حال الاستمرار على هذه العادة الضارة.
>2.مراقبة وزنك باستمرار والتخلص من الوزن الزائد لأنه يساهم بشكل كبير فى رفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية.
>3.الحد من تناول الحلويات والأطعمة المقلية والشيبسى والفطائر لأنها غنية بالدهون المشبعة التى ترتبط بالأزمات القلبية.
>4.الامتناع تماما عن تناول اللحوم المصنعة مثل السوسيس والسحق ولحم الخنزير المقدد لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.
>5.الحد تماما من تناول الملح لأنه يرفع ضغط الدم، ويعرضك للإصابة بأمراض القلب فى المستقبل.
>6.تناول 6 ملاعق صغيرة من السكر فى اليوم بحد أقصى، والابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر، لأن الإفراط فى السكر يسبب السمنة ويرفع خطر الإصابة بمرض السكر المرتبط بأمراض القلب.
>7.ممارسة الرياضة بشكل منتظم، بمعدل 30 دقيقة يوميا بما لا يقل عن 5 أيام فى الأسبوع.
>8.الابتعاد قدر الإمكان عن الضغوط النفسية والقلق والتوتر، لأنها ترفع مستويات هرمون الكورتيزول، المرتبط بأمراض القلب.


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