«أوباما» يشارك مشاهير هوليوود في جمع تبرعات للحزب الديموقراطي

ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما شارك يومي الخميس والجمعة في فعاليات حضرها نجوم هوليوود، بهدف جمع تبرعات للحزب الديموقراطي.

وقالت الصحيفة إن حفلا أقيم أمس الأول الخميس بمنزل رئيس استوديوهات والت ديزني ألان هورن حيث بلغت قيمة تذاكر الحفل ما بين 15 ألف دولار و66,800 دولار للفردين.

وكان من بين الحضور الممثلة الامريكية جوليا روبرتس وجينيث بالترو، كما حضر الحفل كل من المغنية الامريكية باربرا سترايساند وكاتي ماكجراث ولين ونورمان لير.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية إن الضيوف جلسوا على تسع موائد مستديرة تضم كل منها 10 مقاعد داخل خيمة كبيرة محاطة بالشموع والورود، بينما شارك أوباما أيضا في مأدبة إفطار أمس الجمعة استضافها الممثل الامريكي توبي ماجواير بطل سلسلة افلام سبايدرمان وزوجته جنيفر في لوس انجلوس حيث وصلت قيمة تذكرة المأدبة 33,400 دولار، وتوجه أوباما بعد ذلك إلى سان فرانسيسكو للمشاركة في جمع المزيد من التبرعات لصالح الحزب الديموقراطي.