وزارة التربية.. الخميس المقبل اخر موعد للتسجيل للامتحان الثاني لـ "سيبا "

تنظم وزارة التربية والتعليم يوم 30 ابريل الجاري امتحان السيبا - قياس الكفاءة التربوية - في مادة اللغة الإنجليزية.

واكد قسم التسجيل والإرشاد في الوزارة ان باب التسجيل الاليكتروني للامتحان سيغلق في نهاية دوام يوم الخميس المقبل.. مشيرا الى ان الامتحان يمثل الفرصة الثانية والاخيرة للطلبة الذين لم يتم تسجيلهم في امتحان الفرصة الأولى او من تقدموا بعد انتهاء موعد التسجيل الاول.

وفتحت الوزارة لهؤلاء الطلبة والطالبات باب التسجيل الإلكتروني لامتحان الفرصة الثانية في 20 مارس الماضي تزامنا مع إعلان نتائج الفرصة الأولى.

واكدت أنه لن ينظر في أي طلب بعد الاغلاق النهائي للتسجيل يوم 14 الجاري وأنه يمكن البدء بطباعة رسالة الامتحان اعتبارا من يوم 19 في الصفحة الإلكترونية للطالب.. كما يمكن للمدرسة طباعة الرسائل عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بها.

وتحتوي رسائل الامتحان على صورة الطالب واسمه باللغتين العربية والإنجليزية ورقم طلب الالتحاق وموعد ومكان الامتحان.

وستقوم الوزارة بإرسال 3 رسائل نصية - SMS - لتذكير الطالب بموعد ومكان الامتحان بعد ان وفرت تعليمات وإرشادات الامتحان بالعربية والإنجليزية على موقع امتحان "السيبا" والنماذج التدريبية : www.mohesr.gov.ae/cepa.

كما وفرت الوزارة هذه الرسائل على البوابة الإلكترونية للمدارس والتي سيتم توزيعها على الطلبة من قبل المنسقين.