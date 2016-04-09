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فى أول زيارة لملك سعودى.. الأزهر يستعد لاستقبال خادم الحرمين اليوم

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فى أول زيارة لملك سعودى.. الأزهر يستعد لاستقبال خادم الحرمين اليوم فى أول زيارة لملك سعودى.. الأزهر يستعد لاستقبال خادم الحرمين اليوم
يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال زيارته لمصر التى بدأت الخميس، وتستمر لمدة 5 أيام.

وكشفت مصادر، عن أن ملك سيزور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، حيث يتفقدا الجامع الأزهر، التى تقوم السعودية بترميمه بمنحة مقدمة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والذى أصدر أمرا ملكيا فى سبتمبر عام 2014 بترميمه، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للطلبة المبعوثين وعدد من الكليات فى المحافظات، بالإضافة إلى ترميم مشيخة الأزهر القديمة.

فى نفس السياق، مشط حرس رئاسة الجمهورية الجامع والمنطقة المحيطة، التى شهدت تشديد الإجراءات الأمنية استعدادا لزيارة الضيف الكبير، والذى يعد أول ملوك السعودية زيارة للأزهر وجامعته.


>بالصور.. الأزهر قبلة الرؤساء والملوك فى كل العصور.. تواصل أعمال ترميم الجامع الأزهر "ليل نهار" استعدادا لزيارة ملك السعودية لـ "المسجد العريق" غدا السبت.. و"سلمان" أول خادم للحرمين يقصده

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مصر 365

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