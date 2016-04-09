بالفيديو والصور.. مافيا تنبش قبور قرية ببنى سويف لبناء منازل والبحث عن آثار

شكا أهالى قرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، من قيام مافيا بنبش قبورهم وإلقاء الجثث فى الشارع وبناء منازل مكانها وبيعها بأسعار مرتفعة.

يقول "محمد.أ" – 27 سنة حاملاً جماجم وعظام أقاربة التى دفنت منذ سنوات "هذا هو حالنا يومياً، كل صباح نجد العظام والجماجم ملقاة على الأرض والمقبرة محطمة، ولوادر مافيا بيع الأراضى تقوم بتسوية الأرض، تمهيداً لبيعها بأسعار تترواح من 50 إلى 70 ألف جنيه".

وأضاف الشاب، أن خلافات كثيرة نشبت بين العائلات بسبب قيام هؤلاء الأشخاص بهدم المقابر، إلا أن الوضع لم يتغير، ووصلت شكاوى عديدة منا للأجهزة التنفيذية، لكن دون أن يتحرك لها ساكن.

أما صادق رشاد، قال إن هناك مافيا من أهالى القرية تقوم بهدم المقابر، والأسماء معروفة للجميع، ولا أحد يقترب منها، وتقوم بهدم المقابر وإقامة منازل مكانها، وبيع تلك الأراضى لبعض الوافدين من القرى الأخرى.

وأضاف صادق "مشاكل عدة نشبت بين أهالى القرية بسبب قيام هؤلاء بهدم المقابر، صراعات عائلية عدة والأمن على دراية بما يحدث داخل القرية.

أما رجب مختار من أهالى القرية، فيؤكد أن مشاكل بالسلاح حدثت بين الأهالى بسبب قيام هؤلاء المافيا بهدم المقابر، متابعاً "المنازل هنا تقام على المقابر، أقل منزل فى هذه المنازل أسفله ما لا يقل عن 15 مقبرة لأهالى القرية.

وأضاف رجب، أننا نجد كل صباح بقايا أعقاب سجائر وبقايا طعام داخل بعض المقابر الخالية من الموتى، والكل يعلم هنا أن هذه المقابر تستخدم ليلا فى شرب المخدرات والبانجو، وأكثر من ذلك بكثير، "المقابر الخالية أشبه بالشقق المفروشة".

وأضاف شاب آخر من أهالى القرية رفض ذكر اسمه أو التسجيل معه، "بعض من يستولون على الأراضى لبناء المنازل عليها، تكون حيلة للبحث داخل تلك المنازل عن الآثار، وخاصة أن البعض وجد بعض الآثار فى تلك المنطقة إبان ثورة 25 يناير، مما يجعل المنطقة مطمعا لهؤلاء.

وطالب الأهالى المسئولين بالتدخل لإنقاذ موتاهم، الذين عاشوا فى نقص تام للخدمات بالقرية، وحتى بعد موتهم لم تسلم أجسادهم من الإهمال.

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