وفد البرلمان المصرى يضع اليوم ترتيباته الأخيرة قبل السفر إلى بروكسل

قال النائب علاء والى، عضو الوفد البرلمانى المتجه إلى البرلمان الأوروبى فى الفترة من 11 وحتى 14 أبريل، ومشكل من 13 نائبا برئاسة الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، سيعقد اجتماعا اليوم السبت، بمقر مجلس النواب فى الرابعة عصرا، لوضع ترتيبات الزيارة.

وأوضح والى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع كان مقرر عقده الأربعاء الماضى، ولكن تم تأجيل لظروف خاصة بالنواب، ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيان يتضمن إعلان التفاصيل الأخيرة التى سيتم طرحها للرد على تقرير البرلمان الأوروبى والاتهامات الموجهة ضد مصر، سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفى سيعقد يوم الأحد عقب انتهاء جلسة البرلمان والمقرر أن تبدأ مناقشة برنامج الحكومة.

يذكر أن الوفد البرلمانى المسافر إلى البرلمان الأوروبى برئاسة أحمد سعيد، التقى خلال الأيام الماضية عددا من المسئولين فى إطار جمع البيانات عن قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، على رأسهم المستشار نبيل صادق النائب العام لمعرفة تفاصيل لقاءاته السابقة التى عقدها مع النائب العام الإيطالى، وكذا لقاء وزير الداخلية فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوفد البرلمانى مع الأجهزة المعنية قبل السفر إلى البرلمان الأوروبى.

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