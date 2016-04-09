وزير التجارة يفتتح اليوم منتدى الأعمال"المصرى ـ السعودى" بحضور 600 رجل أعمال

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال المصرى السعودى، فضلا عن معرض مصاحب للمنتدى وذلك بفندق النيل رتيز.

ويشارك فى المؤتمر المهندس توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودى، وبحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى جانب وزير الزراعة السعودى وأكثر من 600 رجل أعمال من البلدين.

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