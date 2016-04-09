تقرير بريطانى: أجهزة الجيم تحوى بكتيريا خطيرة تعرضك للالتهاب الرئوى

حذر تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من الأجهزة والمعدات فى صالات الألعاب الرياضية لأنها قد تكون وسيلة لنقل الأمراض ما لم يهتم الإنسان بنظافته الشخصية وبتحصين نفسه وتطهير وتنظيف الأجهزة قدر الإمكان قبل الاستخدام.

وفحص الباحثون فى الدراسة 27 جهازا وأداة بصالات الجيم، وتوصلوا إلى أن البوصة الواحدة منها تحتوى على أكثر من مليون ميكروب وجرثومة. وأوضحت الدراسة أعداد البكتيريا الموجودة على الأجهزة والمعدات المختلفة، على النحو التالى:

1.الأوزان والأثقال الحرة تحتوى كميات ضخمة من البكتيريا تزيد عن أعداد الميكروبات بقاعدة المرحاض بمقدار 362 ضعفا.

2.التريد ميل أو المشاية الكهربائية تحتوى على جراثيم أكثر من الموجودة على سطح صنبور المياه بمقدار 74 ضعفا.

3.الدراجة الثابتة تحتوى على كميات هائلة من البكتيريا تقدر بنحو 39 ضعف البكتيريا الموجود بسرفيس الطعام الذى يستخدم بشكل متكرر بعد غسله.

وأضاف التقرير أن البكتريا المنتشرة على أسطح الآلات والأجهزة الرياضية قد تسبب الالتهاب الرئوى وتسمم الدم والعدوى الميكروبية بالجلد، لافتا إلى ضرورة تجنب وضع اليدين على الوجه أثناء التدريب، كما يجب غسلهما باستمرار وتغيير الملابس سريعا والاستحمام عقب انتهاء الجلسة الرياضية، وحال توفر الميزانية المالية الكافية فيفضل شراء هذه الأجهزة داخل المنزل.

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