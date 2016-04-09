محافظ بنى سويف: "أنا شخصية عامة ومش عيب يكون عندى صفحة على فيس بوك"

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف المهندس أنه شخصية عامة ولديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل توليه منصب المحافظ، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى وجدت لتبادل الحوار بين المواطنين، وليس عيباً أن يكون للمحافظ صفحته الخاص.

وأضاف حبيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رداً على انتقادات نائبين بدائرة بنى سويف له خلال إحدى جلسات مجلس النواب، "تعرفت على مشكلات كثيرة لمواطنى المراكز السبعة للمحافظة عبر صفحتى مع بداية قدومى المحافظة، ومنها مشكلة مركز شباب المماليك بمركز اهناسيا، وذلك إلى جانب جولاتى فى المدن والقرى لتفقد أو افتتاح مشروعات خدمية والتعرف على مطالب الأهالى، بالإضافة إلى عودة اللقاء الاسبوعى للاستماع إلى مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها فى حضور التنفيذيين ورؤساء المدن".

وأشار حبيب إلى أنه كان يتولى رئاسة نادى المقاولون العرب وله مقالات رياضية فى الصحف وحديثه عن اللاعبين محمد صلاح والننى وجهوده فى صفقة انتقالهما سواء لوكالات الأنباء الإيطالية أو الصحف المصرية أو على صفحته الشخصية شىء يعتز به لما لهما من مكانة وتأثير مجتمعى الآن، لافتاً إلى أنه يتباهى بالنجمين اللذين يعتبرهما سفيران للكرة المصرية فى الخارج ويمكنهما تولى حملة ترويج للسياحة المصرية.

وتابع "قرارات إزالة المبانى المقامة على أراض زراعية أو أملاك الدولة والتى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة تأتى تنفيذاً لتعليمات الحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة"، منوهاً عن انتشار إشاعات حول تقنين أوضاع المبانى المخالفة على مساحة بزمام قرية بنى سليمان شرق النيل والتابعة لمركز بنى سويف، فبدأ الأهالى فى بيع وشراء تلك المساحات فكان لابد من سرعة تنفيذ قرار الإزالة خاصة بعدما تبين عدم إقامة الأهالى بتلك المبانى.

وأكد محافظ بنى سويف، أنه عقب توليه المسئولية حدثه التنفيذيون عن أن كوبرى عدلى منصور الذى وضع حجر أساسه فى مدخل المحافظة الشمالى منذ 3 سنوات لم يكن له اعتماد مالى ويبلغ 500 مليون جنيه أو دراسات، وكذلك كوبرى مركز الفشن جنوب المحافظة، فلم يتوفر له الدعم أو الدراسات أيضاً، لافتاً إلى إن اجتماعه بالنواب لمناقشة احتياجات ومطالب مدن وقرى المحافظة لعرضها على رئيس الوزراء، واستطرد المحافظ "عرضت على رئيس الوزراء المطالب كما عرض النواب عليه مشكلات واحتياجات مراكزهم، وحصلنا على موافقة بتوفير الدعم المالى لإنشاء كوبرى عدلى منصور، وكذلك وعد بتوفير اعتمادات إنشاء كوبرى الفشن ،ولم أنتظر المخاطبات من مكاتب الوزاراء بل التقيت العديد منهم بمكاتبهم بالقاهرة، وحصلت على موافقة وزير التخطيط بإعداد دراسة لإنشاء كوبرى مركز الفشن جنوب المحافظة لحين توفير الحكومة الدعم اللازم".

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