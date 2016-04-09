وزير الآثار:مصر لا تدرس تخصصات هامة..والتشكيك بالبعثات الأجنبية غير منطقى

أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن عملية التشكيك فى البعثات الأجنبية التى تعمل فى مجال الآثار فى مصر أمر غير منطقى وغير مبرر وما يردده البعض من أن هذه البعثات تعمل بتوجيه من بعض الدول بهدف الضرر بمصلحة مصر غير منطقى وغير مبرر.

وقال العنانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 200 بعثة أجنبية تعمل فى مجال الآثار بمصر، وأغلبها بعثات علمية محترمة نستفيد منها، حيث تقوم بتدريب وتعليم العديد من المصريين العاملين فى مجال الآثار.

وأضاف "لدينا كارثة حقيقية، حيث أنه توجد تخصصات هامة جداً فى الآثار لا تدرس بمصر حتى الآن، ومنها علم المتاحف، وعلم الحفائر وعلم إدارة المواقع الآثرية، فهذه التخصصات على الرغم من أهميتها لا تدرس بمصر حتى الآن".

ويذكر أن خالد العنانى قد افتتح مسجد الظاهر بيبرس الأثرى بقليوب بعد تطويره، وتفقد المناطق الآثرية بالقناطر الخيرية، أمس الجمعة، ورافقه خلال الجولة محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات.

وزير الآثار يفتتح مسجد الظاهر بيبرس فى قليوب بحضور المحافظ

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