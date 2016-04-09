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حبس 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء فى مشاجرة بعين شمس

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حبس 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء فى مشاجرة بعين شمس حبس 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء فى مشاجرة بعين شمس
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بحيازة 4 أسلحة نارية وبيضاء فى مشاجرة عنيفة بعين شمس .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط كل من "أميل ع ذ" 29 سنة، عاطل، ومقيم القليوبية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش عيار 12مم و4 طلقات"، و"جمال ا ع" 24 سنة، عاطل، ومقيم القليوبية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات".
>كما تمكنوا من ضبط كل من "أحمد ع ف" 21 سنة، عاطل، ومقيم المرج، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، و"أحمد س ع" 21 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات مالية بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9041 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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