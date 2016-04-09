حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة واستولى على سيارة من معرض لتأجير السيارات بالجيزه

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة والإستيلاء على سيارة من معرض تأجير سيارات وبيعها لأحد عملائه.

وأعترف المتهم أنه كان قد إستأجر سيارة وعثر بها على كارنيه وبطاقة شخصية لضابط شرطة، واستغل الشبه بينه وبين الضابط الكائنة صورته بالبطاقة والكارنيه واستغلهما فى النصب على المواطنين.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من مالكة معرض سيارات أفادت فيه أن أحد الأشخاص استأجر سيارة منها إلا إنه رفض إعادتها، وطلب مبلغ مالى لإعادتها. وبإجراء التحريات تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المتهم يدعى "أشرف. ع" عاطل سبق اتهامه فى 15 قضية، وبإعداد كمين له تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم.

وبمواجهه المتهم اعترف أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ببيعه السيارة لأحد الأشخاص بمحافظة الشرقية مقابل الحصول على مبلغ 10 آلاف جنيه، وأضاف أنه ينتحل صفة ضابط شرطة، باستخدام كارنيه وبطاقة ضابط عثر عليهما داخل سيارة كان قد استأجرها سابقا، واستغل الشبه بينه وبين الضابط صاحب الكارنيه والبطاقة فى النصب والسرقة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

- القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيارة فى بولاق الدكرور