اليوم.. المركز الثقافى الألمانى ينظم عرض " هنا وهناك"

ينظم المعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية "جوته" العرض الراقص "هنا وهناك" ليوريا ماريا كوخ، وذلك اليوم السبت، بالقاعة الكبرة بمكتبة الإسكندرية، وهو عرض يدمج عناصر من البالية الرومانسى والرقص المعاصر مع الرقصات التقليدية.

يذكر أن العرض الأول للوحة الاستعراضية "هنا وهناك" فى مدينة برلين فى مارس 2015، وسيشارك العرض فى مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر الذى تنظمه مكتبة الإسكمدرية من 6 إلى 10 أبريل الجارى.

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