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جنايات قنا تستأنف محاكمة 13 شرطياً فى اتهامهم بمقتل عامل بقسم الأقصر

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جنايات قنا تستأنف محاكمة 13 شرطياً فى اتهامهم بمقتل عامل بقسم الأقصر جنايات قنا تستأنف محاكمة 13 شرطياً فى اتهامهم بمقتل عامل بقسم الأقصر
تستأنف محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحى أبو زيد وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانه سر محمد عبد العزيز جمعه ومصطفى جلال، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل بقسم شرطة الأقصر والبالغ عددهم 13 متهماً بينهم 4 ضباط شرطة.

وكانت المحكمة قد أجلت جلسات المحاكمة إلى 9 إبريل لحضور مسئول تشغيل كاميرات المراقبة لفك شفرة كاميرات هيئة الأبنية التعليمة، وتحقيق طلبات محامين الدفاع بالحق المدنى ودفاع المتهمين.

وتعود وقائع القضية لشهر نوفمبر من العام الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغاً بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى احتجاجاً على مقتل " طلعت شبيب الرشيدى" عامل واتهامهم عدد من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام أحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من النقيب "إبراهيم ع" معاون مباحث قسم الأقصر، و ملازم أول "محمد ا"، و ملازم أول "باهر ط"، وملازم أول "سمير ه" ضباط بالقسم، و"مصطفى ج" و"محمد أ" و "محمود س" و"موسى ي" و"مرسال ح" رقباء سريبن، و"أحمد م أ " " مؤمن ، ع ، م " ، " محمد ح ، م " ، " حمتو ، أ ، س" مجندين، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه تعرض لكسر بالفقرات العنقية أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب، ما أدى إلى الوفاة بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقه بالجسم.


>- تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر إلى9 إبريل
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