"الجو حر.. رعد.. برق تحفة!" 4 هاشتاجات تتصدر تويتر بعد تَقلُّب الطقس

رصدت 4 هاشتاجات، ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، حالة الطقس المتقلبة التى تشهدها البلاد، من خلال تغريدات رواد الموقع من مختلف أنحاء مصر

وضمت قائمة الأكثر تداولاً هاشتاجات تحمل أسماء "الأرصاد الجوية"، "صوت الهوا"، "قَلَب هوا"، "رعد برق"، معبرين عن حيرتهم فى تحديد صفة الطقس بين الحرارة والرياح والأمطار اللاتى ضربن عدداً من المناطق فى وقتٍ واحد.

وجاءت أبرز التغريدات عبر هاشتاج "الأرصاد الجوية" كالآتى "ايه رأى حضرتك فى جو مصر؟ تحفة حر برد برق رعد فى نفس اللحظة والهوا تحفة"، "الأرصاد الجوية: ههه عليك واحد"، "يا بتاع الأرصاد الجوية غير الصنف إلى بتشربه بقى أبوس إيدك هتودينا فى داهية فين الحر ده يخرب بيت كدا"، "إلى الأرصاد الجويه ميصحش كده ده"، "الأرصاد الجوية: مفيش استقرار سعادتك"، "الأرصاد الجوية: هى الرياح الشمالية الغربية طلعت بجد ولا إيه؟"، "الهوا رهيب رهيب سامعة الصوت يا لى؟".

فيما جاءت أبرز تغريدات هاشتاج "صوت الهوا" كالتالى: "صوت الهوا من شوية سبحان الله كان جامد جدا"، "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"، "صوت الهوا أنت زوعلاً من فى حاجه"، "صوت الهوا عاملى رعب"، "إيه الجو دا؟!"، "ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، صوت الهوا والرياح مرعب الآن اسألوا الله من فضله لعلها تكون ساعة إجابة"، "النور قطع طلعت اشوف السما لقيتها عتمة جدا فدخلت ولسه هقعد أسمع صوت الهوا أطلع أشوف السما ألاقيها ماشاء الله منوره وبرق ورعد إزاى، فسبحان الله"، "صوت الهوا يرغم الروح على التحليق"، "صوت الهوا، هو زعلان مننا ولا إيه؟!"، "إيه صوت الهوا ده"، "من أسماء يوم القيامة.. الفازعة، صوت الهوا"، "ناس تخاف من القطط وناس تخاف من الضلمة وأنا بخاف من صوت الهوا! مفيهاش نوم انهارده"، "الواحد من صوت الهوا وحجات بتطير أكنك قاعد فى فيلم رعب والساعة 3 الفجر، سبحان الله".

بينما غرد رواد الموقع عبر هاشتاج "قَلَب هوا" قائلين: "الجو جميل مرة واحده قلب هوا و صوت الهوا يا ستار استر و رعد وبرق ف السما، الأرصاد لو قاصده تعمل سربرايز بارتى مش هايبقى كده"، "إحنا عملنا إية فى دنيتنا بس، الجيل دة شاف بلاوى والله العظيم"، "الجو قلب هوا ياريت إلى عنده مشاكل ف عينه مينزلش بكره احتياطى، ربنا يلطف بينا يارب"، "الجو قلب هوا بعدين عاصفة بمعنى الكلمة ومطر والحرارة 32!"، "الجو كان حر الصبح وفجاه قلب هوا إزاى متعرفش".

وتعجب المغردون من تقلب الطقس عبر هاشتاج "رعد برق" قائلين: "الجو حر رعد برق مطر"، "حر برد رعد برق تُحفة"، "أمطار.. رعد.. برق"، "جو لطيف موت"، "جو حر برد رعد برق فى نفس الثانية تحفه!"، "حر برد رعد برق ..تحفة، حضرتك مجنون.. لا مصرى"، "مطر رعد برق حر.. أربع فرخات ودجاجه ومحدش فاهم حاجة".

- حالة الطقس اليوم السبت 9 /4/2016 فى مصر والدول العربية

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