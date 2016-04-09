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وزير الطيران المدنى يصل القاهرة بعد المشاركة فى مؤتمر أفريقيا لأمن المطارات

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وزير الطيران المدنى يصل القاهرة بعد المشاركة فى مؤتمر أفريقيا لأمن المطارات وزير الطيران المدنى يصل القاهرة بعد المشاركة فى مؤتمر أفريقيا لأمن المطارات
وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت شريف فتحى وزير الطيران المدنى، بعد المشاركة فى المؤتمر الأفريقى لأمن الطيران وتسهيلات السفر، والذى عقد فى الفترة من 7-8 أبريل الجارى بمدينة ويندهوك بجمهورية ناميبيا.

شارك فى المؤتمر، سارا أمادهيلا رئيس وزراء ناميبيا و18 من الوزارء الأفارقة المسؤولون عن الطيران المدنى، كما حضر فعاليات المؤتمر رؤساء وممثلى منظمات الطيران العالمية الأيكاو والأفكاك والأياتا والأفرا ومنظمتى الاتحاد الأوروبى والأفريقى والأمم المتحدة وممثلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبعض دول آسيا.

ونظمت اللجنة الإفريقية للطيران المدنى، تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقى، حيث قامت المفوضية بدور التنسيق فيما يتعلق بقطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتى تسعى من خلاله لتوفير الشروط المطلوبة لبناء إطار عام يسمح بتوفير استجابة فعّالة وسريعة للتهديدات المتغيرة فى القارة السمراء والتى تشمل الطيران المدنى والعمل على تحسين أمن الطيران ومنح تسهيلات للركاب والأمتعة والبضائع والبريد العادى والطرود السريعة.
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