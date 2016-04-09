اليوم.. الاحتفال بـ "يوم الصيدلى" وتكريم الخريجين الجدد فى الأقصر

- إقبال متوسط على انتخابات نقابة الصيادلة بالأقصر

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تنظم نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إحتفالها السنوى بيوم الصيدلى، بفندق الجولى فيل بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور محيى الدين عبيد النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة.>ومن المقرر أن تقيم النقابة الفرعية للصيادلة بالأقصر، خلال الاحتفال السنوى تكريم عدد من الخريجين الجدد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالسلام نور نقيب الصيادلة بالأقصر.