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استجابة لليوم السابع..الهلال الأحمر تسلم طفل رضيع لجدة بكفر الشيخ

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استجابة لليوم السابع..الهلال الأحمر تسلم طفل رضيع لجدة بكفر الشيخ استجابة لليوم السابع..الهلال الأحمر تسلم طفل رضيع لجدة بكفر الشيخ
استجابت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لما عرضه اليوم السابع من امتناع جمعية الهلال الأحمر من تسليم الطفل أدم جميل لجده لأبيه جمال الشوادفى عبدالرزاق، لنقله من حضان جمعية الهلال لحضان المستشفى العام،لعدم سداده بقية المبلغ المتبقى عليه ألف جنيه بعد أن باع ملابس زوجته ومعزتين كان يربيهما واستدان وسدد 9 ألاف جنيه وتبقى عليه ألف جنيه واستعطفهم دون فائدة.

وخلال اتصال هاتفى من الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالدكتور مدحت هيكل، ممثل الصحة فى جمعية الهلال الأحمر، وصبحى عمر مدير الجمعية وكامل خضر رئيس مجلس الإدارة تم تسليم الطفل لجده والاكتفاء بتسديد 300 جنيه فقط.

قال جمال الشوادفى "جد الطفل لأبيه" بعد تصدر الشكوى فى اليوم السابع وتقديمها لكافة المسئولين سلمونى حفيدى واكتفوا بسداد 300 جنيه فقط وتم توفير حضان بالمستشفى العام لحفيدى الذى يعانى من تجمع دموى فى المخ أنفقت على علاجه قرابة 9 ألاف جنيه حتى الآن .

جمال الشوادفى جد الطفل (1)

جمال الشوادفى جد الطفل (2)

جمال الشوادفى جد الطفل (3)

جمال الشوادفى جد الطفل (4)


>- بالفيديو..مزارع بكفر الشيخ:"بعنا هدومنا عشان نكمل لحفيدى فلوس حضانة المستشفى"

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مصر 365

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