دراسة: تعرض الطفل للضوء فى الهواء الطلق يقلل خطر إصابته بقصر النظر

يقضى كثير من الأطفال أوقاتهم أمام شاشات التليفزيون واستخدام الهواتف المحمولة، ما ينتج عنه قضاء وقت وقت أطول داخل المنزل وهذا يزيد فرص إصابتهم بقصر النظر ومشاكل فى البصر.

وأثبتت دراسة أسترالية نشر نتائجها مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن ممارسة الأطفال للأنشطة خارج المنزل وتعرضهم للضوء فى الهواء الطلق يقلل خطر إصابتهم بقصر النظر.

>ونصح الباحثون الآباء باصطحاب أطفالهم إلى الهواء الطلق بدلا من قضاء الكثير من الوقت أمام أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وممارسة ألعاب البلاستيشن، لأن وجودهم خارج المنزل وفى الأماكن المفتوحة مفيد جدا لأبصارهم وصحة أعينهم، كما أن الأطفال الذين يعانون من قصر النظر تتحسن حالتهم وتتوقف تطور المشكلة عند قضائهم وقت أطول فى الهواء الطلق.

وأوضح الباحثون أن قضاء عدد من الساعات يوميا فى الهواء الطلق يمنع خطر إصابة الأطفال بقصر النظر ويمد أجسامهم بالعديد من الفوائد الصحية.

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