حبس تشكيل عصابى لاتهامه بسرقة أجهزة إلكترونية من الشقق فى مدينة بدر

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم سرقة الأجهزة الإلكترونية من الشقق فى مدينة بدر.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة بدر تمكنوا من ضبط كل من "فرحات. ج. م" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 1120 لسنة 2014م بدر "سكر بالطريق العام"، و"صالح. م. ع" 25 سنة عاطل، و"سيد. ا. س" 27 سنة عاطل، وبحوزتهم جهاز " لاب توب"، و7 هواتف محمولة، وشاشة lcd و5 بطاقات ذاكرة ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن مواطن ومقيم دائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1747 لسنة 2016م جنح القسم.

وبإعادة مناقشتهم اعترفوا بارتكاب حادث سرقة جهاز أجهزة كمبيوتر "لاب توب" من داخل مساكن المواطنين بالمنطقة، وتم بإرشادهم ضبط جهاز الكمبيوتر المستولى عليه وبعرض المضبوطات على المجنى عليهما تعرفا عليها واتهموهما بالسرقة.

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