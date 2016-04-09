"الزراعة": وصول 3000 رأس عجول حية قادمة من إسبانيا والمجر تطرح بالأسواق

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 3000 رأس من العجول الحية ذبيح فورى، منها 2000 رأس قادمة من إسبانيا، و1000 رأس من المجر، مشيراً إلى أنها ستطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وتنطبق عليها جميع الإجراءات البيطرية والاشتراطات المصرية.

وأكد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تواصل سد الفجوة من اللحوم الحمراء من خلال منح العديد من الموافقات الاستيرادية للحيوانات الحية المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، حيث تقوم الهيئة بتشكيل لجان بيطرية من أطباء بيطريين متخصصين لفحص ومتابعة شحنات الحيوانات الحية القادم للبلاد من بلد المنشأ، وتطبيق جميع الإجراءات البيطرية المصرية التى تتوافق مع استيراد الحيوانات الحية، وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، إنه يتم حالياً تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمج موقفها الوبائى بالاستيراد، وخاصة قبل حلول شهر رمضان، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاك لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة، حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية على جميع عمليات الشحن الوارد إلى مصر ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، ولا تتجاوز عمر العجول الحية المستوردة 4 سنوات.

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