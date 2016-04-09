ضبط هارب من 23 قضية مخدرات وسلاح بالمثلث الذهبى فى القليوبية

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عدة حملات أمنية متنوعة، فى إطار استهداف وضبط العناصر الإجرامية بمنطقة المثلث الذهبى بالقليوبية.

وأسفرت عن ضبط "ياسر.س.س.ر.ك"، 40 عاما، عاطل ومقيم نوى – دائرة مركز شبين القناطر والسابق اتهامه فى 23 قضية "مخدرات – سلاح – سرقة" آخرها القضية رقم 569 جنح قسم الساحل لسنة 2012 – سرقة متنوعة ومسجل شقى خطر تحت رقم 74 فئة ب – جرائم سلاح، ومحكوم عليه هارب فى 4 حكم حبس "ضرب– تبديد" آخرهم القضية رقم 10229 جنح مستأنف قسم الساحل لسنة 2015 –تبديد، حصر رقم 4307 لسنة 2015 غيابياً بالسجن أسبوع بجلسة 24 نوفمبر 2015 والهارب من السجون العمومية سجن أبو زعبل فى أحداث 25 يناير على ذمة القضية رقم 18919 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2006 – مخدرات، الحكم السجن المشدد 10 سنوات.