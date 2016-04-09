مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية آلية و23 طلقة

تمكنت مباحث مركز نصر النوبة بأسوان، مساء أمس الجمعة، من ضبط عاطل، بحوزته بندقية آلية و23 طلقة من ذات العيار.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز نصر النوبة عن قيام "هنداوى.خ" 27 سنة، عاطل، بالتردد على وادى النقرة بمركز نصر النوبة وحيازته سلاح نارى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز نصر النوبة، تحت إشراف العميد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط، وبرئاسة الرائد إبراهيم عطية، رئيس مباحث المركز، وبمعاونة النقيب شريف رضا، والملازم أول أحمد جبر، ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، الذى عثر بحوزته على بندقية آلية و23 طلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 521 لسنة 2016 إدارى نصر النوبة.

- "أمن أسوان" يضبط إخوانيين بتهمة التحريض على العنف

>