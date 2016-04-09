اليوم.. نظر استكمال محاكمة وزيرة التضامن لعدم تنفيذها حكم

تستئانف اليوم السبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد رئيس المحكمة، وسكرتارية ضياء صبحى، نظر دعوى تتهم وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدم تنفيذ حكم قضائى.

وكان "حسين أحمد أحمد" تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 4049 لسنة 2016، اتهم فيها غادة فتحى والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر له بتسوية معاشه.

وقال مقيم الدعوى إنه حصل على حكم قضائى رقم 3867 استئناف القاهرة، بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، ليكون بواقع 80% من أجر التسوية، وأحقيته فى صرف الفروق المالية، ولم يتم تنفيذ الحكم.

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