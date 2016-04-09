"كيما أسوان" تكرم 250 طفلاً فى حفل يوم اليتيم

نظمت شركة الصناعات الكيماوية "مصنع كيما أسوان"، مساء أمس الجمعة، حفلاً بمناسبة يوم اليتيم، بنادى كيما الاجتماعى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، تحت رعاية مؤسسة الإمام العزاوى، وجمعية تنمية المجتمع بالمدينة السكنية بكيما.

وبدأ الحفل الذى قدمه الإعلاميان عبد الله الأنصارى وسحر إبراهيم، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم فقرات فنية وغنائية واستعراضية لمجموعة من الأطفال بمدارس كيما بمدينة أسوان، وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا، بحضور بعض القيادات الدينية والشعبية بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور جمال إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة كيما، أن الحفل يأتى فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، وقامت الشركة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بتكريم 250 طفلاً يتيماً وتوزيع هدايا عليهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كيما، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن يأتى فى إطار مشاركة الأيتام احتفالاتهم، باعتبار رعاية الأيتام بمثابة ميثاق نهتدى به فى التعامل مع هذه الفئة من أبناء المجتمع.

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