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19 أبريل.. كلية السياحة بالأقصر تنظم مؤتمر "السياحة وفنون الضيافة" لتنشيط القطاع وحل أزماته

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19 أبريل.. كلية السياحة بالأقصر تنظم مؤتمر "السياحة وفنون الضيافة" لتنشيط القطاع وحل أزماته 19 أبريل.. كلية السياحة بالأقصر تنظم مؤتمر "السياحة وفنون الضيافة" لتنشيط القطاع وحل أزماته
تنظم كلية السياحة والفنادق بالأقصر، أول مؤتمر عن السياحة وتحديات المستقبل، بعنوان "السياحة وفنون الضيافة" وخدمة المجتمع بين تحديات الحاضر وآمال المستقبل، بغرض تنشيط السياحة ومناقشة المعوقات فى ظل الأزمة الراهنة، وطرح الحلول لها، وذلك فى الفترة من (19) إلى (21) إبريل.

ومن المقرر أن يتم إفتتاح المؤتمر بمكتبة العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، ويحيى راشد وزير السياحة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وبرئاسة الدكتور صالح عبدالمعطى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى بطيبة، والدكتور سيدأحمد طه رئيس شرفى للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر الذى يستمر لمدة 3 أيام كاملة بالأقصر، كافة أنواع وسبل تطوير العمل السياحى لخدمة المجتمع، وكذلك الخطط المستقبلية التى سيتم الاتفاق عليها لعرضها على وزارة السياحة للسعى فيها بصورة جادة للغاية لتنفيذها على أرض الواقع.


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