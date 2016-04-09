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أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين من عملية تغيير مسار المعدة

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أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين من عملية تغيير مسار المعدة أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين من عملية تغيير مسار المعدة
كريستينا فيليس، 25 سنة، من جنوب مدينة "هافن" بولاية مسيسبى الأمريكية كانت تزن 321 كيلو، وبعد عملية تغيير مسار المعدة استطاعت التخلص من 238 كيلو من وزنها لتزن بعد عامين 83 كيلو.

أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين (1)

تحكى "كريستينا" قصتها للموقع البريطانى "ديلى ميل" وتقول: "أقوم بقياس وزنى فى اليوم الواحد عدة مرات حتى أتأكد من عدم زيادته، فقد تعذبت كثيرا سواء قبل خطة العملية فى الحركة داخل المنزل أو بعد العملية من قلة كميات الطعام والتمارين الرياضية كلها كانت أوقات تمنيت أن تمر سريعا للتخلص من كابوس السمنة المفرطة الذى عشت فيه فترة طويلة".

أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين (2)

وتستكمل كريستينا: "بدأ الدكتور الجراح يونان نوزاردان العلاج عن طريق مقابلة الطبيب النفسى حتى أتخلص من الضغط العصبى حتى أتاهل لإجراء العملية والمواصلة فى طريقى لإنقاص وزنى، كانت تجربة لم أكن أتوقع القيام بهذه التجربة وأننى سأموت من كثرة على قلبى، ولكن تشجعت كثيرا لأتمسك بالحياة مرة أخرى".

أمريكية تتخلص من 238 كيلو من وزنها بعد عامين (3)

وتشير "كريستينا" إلى بداية نضالها ضد السمنة كانت منذ طفولتها، حيث وصل وزنها إلى 136 كيلوجراما عندما كان عمرها 12 سنة، مضيفة: "ورغم زواجى فى عمر 20 كان حافزا أكثر لى للتخلص من الدهون، حتى أكون زوجة مثالية إلا أن حبى للطعام كان أقوى من أى حافز كان متوفرا وقتها، وهو ما جعل حياتى الزوجية تنتهى قبل أن تكمل سنة".

وتضيف "كريستينا": "إجراء العملية كانت بداية الطريق واستكماله كان يحتاج إلى الالتزام بنظام طعام صحى مع مكثفة، والاستمرار على هذا الطريق مدى الحياة حتى لا أعود مرة أخرى إلى الدهون والسمنة المفرطة".


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