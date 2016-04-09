فوائد صحية لتربية القطط.. أبرزها خفض ضغط الدم والوقاية من السكتة الدماغية

"تربية القطط داخل المنزل يؤثر سلبيا على الصحة"، مقولة أثبت العلم أنها خاطئة، وأن لتربية القطط العديد من الفوائد الصحية للإنسان وهذا بالطبع يسعد عشاق القطط الذين يحرصون على وجودها فى البيوت.

ما سبق أكده تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" حيث قال فيه إن تربية القطط له العديد من الفوائد الصحية على الإنسان، منها:

>• أثبتت دراسة حديثة أن وجود القطط بالمنزل يقلل خطر إصابة الإنسان بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 30%، كما يقلل من القلق وآثار ضغوط العمل.

>• القطة تجعلك تستغنى عن ممارسة الرياضة، لأن قضاء الكثير من الوقت فى اللعب معها يساعدك فى حرق السعرات الحرارية بالجسم.

• أظهرت دراسة أن أصحاب الحيوانات الأليفة يقل لديهم خطر تعرضهم لمشاكل القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% مقارنة باللذين لا يملكون حيوانات أليفة كما أظهرت أن تربية القطط تجعل الشخص أكثر هدوءا مما يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم المرتفع.

>• مرافقة القطط تجعلك تشعر بأنك أفضل وتمنع تعرضك للاكتئاب.

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