ضبط 60 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

نفذت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 288 حكمًا متنوعًا منها 226 حكمًا جزئيًا و32 حكم غرامات، 9 أحكام سايرة و5أحكام جنائية و7 أحكام مخالفات و10 أحكام مستأنفة، كما تمكنت الحملة من ضبط 60 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- ضبط 58 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 288 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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